Мостовой: все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка попалась «Балтика»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (3:1) и поделился ожиданиями от жеребьёвки следующей стадии. Она пройдёт сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.

«Я думаю, что домашний стадион помог «Спартаку» обыграть «Оренбург». Первый тайм был не очень, «Оренбург» выигрывал и спокойно играл, хотя выпустил второй состав. Во втором тайме произошли замены, которые улучшили игру «Спартака». А также домашние трибуны понеслись вместе с футболистами.

Понятное дело, что все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка России попалась «Балтика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.