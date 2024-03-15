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Мостовой: все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка попалась «Балтика»

Мостовой: все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка попалась «Балтика»
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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Оренбург» (3:1) и поделился ожиданиями от жеребьёвки следующей стадии. Она пройдёт сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Я думаю, что домашний стадион помог «Спартаку» обыграть «Оренбург». Первый тайм был не очень, «Оренбург» выигрывал и спокойно играл, хотя выпустил второй состав. Во втором тайме произошли замены, которые улучшили игру «Спартака». А также домашние трибуны понеслись вместе с футболистами.

Понятное дело, что все будут желать, чтобы «Спартаку» в полуфинале Кубка России попалась «Балтика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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