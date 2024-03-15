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Тренер «Аталанты» — о жеребьёвке ЛЕ: когда попадаешь в 1/4 финала, выбирать не приходится

Тренер «Аталанты» — о жеребьёвке ЛЕ: когда попадаешь в 1/4 финала, выбирать не приходится
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с португальским «Спортингом» (2:1).

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Гонсалвеш – 33'     1:1 Лукман – 46'     2:1 Скамакка – 59'    

«Для команды, для всего Бергамо большая радость снова выйти в четвертьфинал. Было сложно против команды, которая доминирует в Португалии. Мы отставали, но команда действительно хорошо справилась с задачей. Мы довольны.

Мы провели отличный второй тайм, но в конце, очевидно, была некоторая усталость. Это только поможет нам в будущем, но ребята были необыкновенными. Мы удачно завершили сложную серию игр. Заслуги этой команды возросли ещё больше.

В жеребьёвке четвертьфинала участвуют три итальянские команды из восьми. Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел встретиться с одной из них в более позднем раунде. Жеребьёвка непредсказуема, команды все высокого уровня, и, когда попадаешь в последнюю восьмёрку Лиги Европы, выбирать не приходится», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

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