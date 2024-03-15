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Лапочкин: есть ли психологи у судей? Каждый сам себе выбирает напитки

Лапочкин: есть ли психологи у судей? Каждый сам себе выбирает напитки
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Сергей Лапочкин высказался о том, как российские судьи справляются со стрессом, в шутку заявив, что они прибегают к помощи алкогольных напитков.

«Есть ли психологи у судей? Каждый сам себе выбирает напитки, поэтому у каждого свой (смеётся). Кто-то шотландского производства любит, кто-то русского. Арбитры пьющие люди? Выпивающие (улыбается)», — сказал Лапочкин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сергей Лапочкин — российский футбольный судья, имеет категорию ФИФА. Обслуживал матчи чемпионата России. По итогам сезона-2018/2019 Лапочкин стал лучшим арбитром по версии Российского футбольного союза. Летом 2021 года Сергей был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с тем, что он не проинформировал УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы — 2018/2019 «Вентспилс» — «Бордо».

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