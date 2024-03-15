Наир Тикнизян пропустит мартовские матчи сборной Армении из-за травмы

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян пропустит мартовские матчи национальной команды из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

«Наир Тикнизян пропустит предстоящие товарищеские матчи из-за травмы. Давайте направим позитивную энергию на скорейшее выздоровление Наира», — написано в заявлении Федерации футбола Армении.

Вчера, 14 марта, «Локомотив» уступил калининградской «Балтике» (1:1, 6:7 пен.) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Наир Тикнизян был заменён из-за повреждения на 60-й минуте.

Сборная Армении в марте проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 22 марта, команда сыграет с Косовом, а во вторник, 26 марта, — с Чехией.