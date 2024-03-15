Полина Гагарина выступит на матче между сборными России и Парагвая

Известная певица Полина Гагарина исполнит песню «Миллион голосов» на товарищеском матче между сборными России и Парагвая. Игра состоится 25 марта и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче между сборными России и Парагвая с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на Евровидении 2015 года. Также группа NLO исполнит песню «Танцы», MIA Boyka — «Гагарин», группа «Земляне» — «Трава у дома», — приводит слова неназванного представителя отдела маркетинговых коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Гагарина не будет исполнять гимн России на матче между командой Валерия Карпина и сборной Сербии. В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации на Украине. Аналогичное отстранение коснулось и многих других видов спорта, особенно командных.