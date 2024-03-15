Акинфеев: над молодыми в ЦСКА стараюсь не шутить ― они могут не понять юмор

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что старается не шутить над молодыми игроками армейцев.

«Важно, когда есть личности, которые лидеры по натуре, победители. А у молодых иногда бывает, что они будто бы лидеры, а в итоге не приносят пользы. В том ЦСКА, в котором я начинал, лидерами обязаны были быть все.

Сохранился ли юмор тех лет с угоном машин? Сейчас ничего такого нет. У молодёжи-то машин нет почти сейчас. Никто над приколами не заморачивается. Над молодыми стараешься не шутить, потому что юмор они могут не понять. Раньше мы собирались у Ролана Гусева в номере во время каждого заезда и ржали два часа над историями и байками. Но, кстати, надо мной так никто не прикалывался. Я под угон машины не попадал», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.