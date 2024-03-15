Игорь Акинфеев назвал самый «кайфовый» период в своей карьере

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучший период в своей карьере, от которого он получал максимальное удовольствие. Акинфеев выделил сборную России времён Гуса Хиддинка, которая ярко проявила себя на Евро-2008.

«Сборная Хиддинка. Это была точка наивысшего комфорта. Гус принёс менталитет, но я об этом уже много раз говорил. Та сборная и по игре, и по атмосфере была великолепна. Очень жалко, что на чемпионат мира не поехали. Этот гол со Словенией в Москве на последних минутах перед глазами до сих пор. В тот момент мы всё и проиграли», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.