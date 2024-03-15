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Игорь Акинфеев: мужчина в душе всегда должен оставаться пацаном

Игорь Акинфеев: мужчина в душе всегда должен оставаться пацаном
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своём характере.

«Я всегда был вспыльчивый. С годами начал стараться убирать свой пыл в одно место и не показывать его. Раньше я был дерзкий, пихался, орал. Просто такая команда была — тебя чуть задели, ты сразу драться, за глотку хватаешь. Сейчас скандалить не хочется. Да, нельзя быть безэмоциональным овощем, но надо себя контролировать. Этот щелчок произошёл после 30. Когда я после чемпионата мира закончил со сборной, я успокоился. Вся нервозность ушла.

У меня никогда не было, чтобы я чувствовал, что я повзрослел. Мужчина всегда должен оставаться пацаном в душе. У меня всё идёт спокойно.

Криков на защитников сейчас вообще нет. Раньше была эмоциональная команда: Лёха с Васей друг с другом ругались, Игнаш на всех орал, мы собачили друг друга. Но команда была дружная. Мы часто собирались вместе, по ресторанам ходили. Сейчас нет смысла ни на кого кричать. На кого? На Лукина? Он молодой, только становится профессионалом. Зачем мне его авторитетом давить? Он сам должен профи стать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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