Радченко: «Спартаку» нужен был любой соперник, но только не «Зенит»

Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался об итогах жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».

«Как я раньше говорил, хотел увидеть «Зенит» и «Спартак» в финале Кубка России. Но при этом полуфинальные матчи между ними получатся скрытым финалом. Мне кажется, что будут очень интересные матчи для болельщиков. А «Спартаку», конечно, в данной ситуации нужен был любой соперник, но только не «Зенит». Не повезло «Спартаку», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.