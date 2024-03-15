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Акинфеев: Газзаев ― футбольный отец, Черчесов ― гуру, Слуцкий ― кресло-качалка

Акинфеев: Газзаев ― футбольный отец, Черчесов ― гуру, Слуцкий ― кресло-качалка
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о тренерах, с которыми пересекался по ходу карьеры.

«Благодаря Газзаеву я состоялся как футболист, он мой футбольный отец. Если бы он меня не взял в основной состав, думаю, что ничего бы не было. Про Сёмина я сказал — он был эмоциональный, яростный, но по мышлению и тактике — топ. Хиддинк — джентльмен. Слуцкий — кресло-качалка, ха-ха. Но если серьёзно, то Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА. Чем он хорош, так это умением договариваться – переговорщик от бога. Гончаренко — боец. Саламыч — гуру и мозг. Федотов — из школы тренеров Газзаева, Сёмина. Он же, кстати, обыгрывал нас ещё в 2009 году с «Уралом», когда был и. о. Валентинович — настоящий русский мужик, может мозги правильно вправить», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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