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Горшков: надеюсь, что «Зенит» и «Спартак» набрали форму и покажут интересные матчи

Горшков: надеюсь, что «Зенит» и «Спартак» набрали форму и покажут интересные матчи
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком».

«Пара «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России получилась интересной. Между командами всегда происходят противостояния во всех турнирах, поэтому очередные два хороших матча. Будет больше ожиданий от предстоящих матчей после нулевой ничьей в Питере. Потому что сыгранный матч ожидался с интересом, но получился не очень хорошим по качеству и накалу. Поэтому надеюсь, что команды вошли в сезон, набрали форму и покажут интересное двухматчевое противостояние», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.). Матч прошёл 11 июня 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.

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