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Игорь Акинфеев: памятник у стадиона ЦСКА мне ставить не надо. Рано

Игорь Акинфеев: памятник у стадиона ЦСКА мне ставить не надо. Рано
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, как он относится к тому, что рядом со стадионом красно-синих могут поставить памятник в его честь.

«Мне собираются поставить памятник у стадиона ЦСКА? Считаю, что памятник ставить не надо. По крайней мере, рано. Кому бы я поставил? Я бы на себя такую ношу не взял. Понятно, что можно Гинеру, но не мне решать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что после того, как Акинфеев завершит карьеру, клуб намеревается поставить вратарю памятник около стадиона армейцев.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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