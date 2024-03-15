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Акинфеев: отсутствие еврокубков ― большая проблема для ребят. Но надо терпеть

Акинфеев: отсутствие еврокубков ― большая проблема для ребят. Но надо терпеть
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об отстранении российских клубов от европейских турниров.

«В Лиге чемпионов я наигрался. У меня была сборная, Лига чемпионов, Лига Европы. Мне жалко, что у ребят этого нет. Это большая проблема. Но надо терпеть. Мы сейчас все в одной лодке. Отсутствие еврокубков критично для развития. Хотя, конечно, если ты хороший игрок, ты не особо упадёшь в уровне. Но играть в Лиге Европы и в Лиге чемпионов приятнее, чем в очередном матче Кубка России в рамках текущего формата. Хотя тут важно добавить, что в текущих обстоятельствах это безусловно верное решение», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ФИФА и УЕФА совместным решением в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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