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Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне пропустит матч Кубка Англии с «Ньюкаслом» из-за травмы

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне пропустит матч Кубка Англии с «Ньюкаслом» из-за травмы
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за повреждения не сможет принять участие в грядущем матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом», который состоится завтра, 16 марта.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
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«Де Брёйне не будет готов к игре с «Ньюкаслом», но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона», — приводит слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцcети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Ранее Де Брёйне не был вызван на товарищеские матчи сборной Бельгии с Ирландией и Англией, которые состоятся в нынешнем месяце.

Календарь Кубка Англии
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