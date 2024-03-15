Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне пропустит матч Кубка Англии с «Ньюкаслом» из-за травмы

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за повреждения не сможет принять участие в грядущем матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом», который состоится завтра, 16 марта.

«Де Брёйне не будет готов к игре с «Ньюкаслом», но он чувствует себя хорошо. Я рад, что он сможет восстановиться до конца сезона», — приводит слова главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцcети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

Ранее Де Брёйне не был вызван на товарищеские матчи сборной Бельгии с Ирландией и Англией, которые состоятся в нынешнем месяце.