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Тренер сборной Бельгии Тедеско не вызвал Де Брёйне на мартовские матчи из-за повреждения

Тренер сборной Бельгии Тедеско не вызвал Де Брёйне на мартовские матчи из-за повреждения
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не получил вызов в сборную Бельгии на предстоящие товарищеские матчи с командами Ирландии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Ирландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
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Кто победит в основное время?
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не стал вносить Де Брёйне в заявку своей команды из-за незначительной травмы паха.

«В последних матчах у Кевина были небольшие проблемы с пахом. Лучше дать ему время на восстановление и подготовке к Евро-2024», — приводит слова Тедеско пресс-служба сборной Бельгии.

Напомним, Де Брёйне пропустил первую часть нынешнего сезона из-за серьёзной травмы. На данный момент полузащитник провёл лишь 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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