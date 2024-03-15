Вратарь «Баварии» Нойер: «Арсенал» — это команда, обладающая очень сильным духом

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, где мюнхенскому клубу предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом».

«Арсенал» — очень сильная команда, обладающая крайне сильным духом. Не зря они сейчас лидируют в Премьер-лиге. Это будут две сложные игры, и мы должны показать всё, что можем, для того, чтобы пройти дальше. Это будет захватывающая серия, мы с нетерпением ждём встречу и рады, что сможем сыграть с ними», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между командами состоится в Лондоне и пройдёт 9 апреля. Ответная встреча состоится в Мюнхене 16 апреля.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 23 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль».