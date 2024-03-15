Булыкин: летом Алексеем Миранчуком будут интересоваться хорошие европейские команды

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук проявляет себя, он молодец. Были варианты уйти, но он остался и всё чаще и чаще выходит в старте. Если станет игроком основного состава «Аталанты», то это, конечно будет очень здорово для него. Хотелось бы, чтобы наши футболисты в Европе играли на первых ролях и всё у них получалось.

Мы знаем, что по мастерству Алексей хорош и он адаптировался к жизни, тренировкам, играм и требованиям в Италии. Поэтому осталось показывать стабильную игру и выходить в основном составе, а это ещё больше его окрылит, и он будет больше прогрессировать.

Я думаю, что к Миранчуку летом будет интерес от хороших европейских команд, но сейчас самое важное — сыграть отлично концовку сезона, потому что за ним будут пристально смотреть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.