Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Юнайтед» тен Хаг прокомментировал слухи о возможной продаже Рашфорда летом

Тренер «Юнайтед» тен Хаг прокомментировал слухи о возможной продаже Рашфорда летом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о том, что грядущим летом крайний нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд может быть продан в другой клуб.

«Мы подписали с ним новый контракт на пять лет в прошлом сезоне не для того, чтобы продать его сейчас. Маркус должен быть частью этого проекта. Это не та тема, о которой мы говорим», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 26-летним футболистом интересуется «ПСЖ». В частности, сообщалось, что французский гранд готов предложить «Манчестер Юнайтед» € 80 млн за игрока, а самому Рашфорду – контракт с заработной платой в € 10 млн в год.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
Стало известно, сколько «ПСЖ» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за покупку Рашфорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android