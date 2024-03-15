Тренер «Юнайтед» тен Хаг прокомментировал слухи о возможной продаже Рашфорда летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о том, что грядущим летом крайний нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд может быть продан в другой клуб.

«Мы подписали с ним новый контракт на пять лет в прошлом сезоне не для того, чтобы продать его сейчас. Маркус должен быть частью этого проекта. Это не та тема, о которой мы говорим», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 26-летним футболистом интересуется «ПСЖ». В частности, сообщалось, что французский гранд готов предложить «Манчестер Юнайтед» € 80 млн за игрока, а самому Рашфорду – контракт с заработной платой в € 10 млн в год.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.