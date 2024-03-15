Стало известно, сколько «ПСЖ» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за покупку Рашфорда

Грядущим летом «Пари Сен-Жермен» предпримет попытку приобрести 26-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, предложив «красным дьяволам» € 80 млн за его покупку. Об этом сообщает AS.

По информации источника, эта попытка приобрести Рашфорда станет второй для «ПСЖ» с 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость крайнего нападающего составляет € 60 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» готов предложить Рашфорду зарплату в размере € 10 млн в год.