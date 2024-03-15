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Кафанов — об игре Лунёва с «Байером»: Андрей со своей стороны сделал всё, что мог

Кафанов — об игре Лунёва с «Байером»: Андрей со своей стороны сделал всё, что мог
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выступлении голкипера Андрея Лунёва в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3).

«Карабах» снова хорошо сыграл, опять вели 2:0, но в конце матча вновь упустили преимущество. В эпизоде с первым голом шансов мало было, чтобы спасти Андрею, во втором пропущенном не повезло — в упор били. Он всё правильно делал, но удачи не хватило. Лунёв сделал свою работу. Думаю, если бы не удаление, то могли и не упустить победу. Андрей со своей стороны сделал всё, что мог. Обычно такие игры выбивают из себя и вратаря, и игроков. Они очень тяжело переживаются, и заноза в сердце остаётся надолго.

Меня сейчас больше волнует психологическое состояние Андрея. Очень важно, как быстро он может забыть болезненное поражение и вернуться в состояние, которое было до этих матчей. Андрей — парень психологически устойчивый. Думаю, что сможет пережить этот период безболезненно», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах», завершился победой хозяев со счётом 3:2. Российский голкипер хозяев Андрей Лунёв провёл на поле все 90 минут. Таким образом, «Байер» по сумме двух встреч (5:4) вышел в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Напомним, Лунев перешёл в «Карабах» летом 2023 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента.

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