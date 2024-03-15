Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пен. 3:2) Облак совершил три сейва, а также отразил два удара в послематчевой серии пенальти, благодаря чему «матрасники» смогли квалифицироваться в стадию 1/4 финала этого соревнования.

Конкуренцию словенскому вратарю составили крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, забивший гол в игре с ПСВ (2:0), центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси, здорово проявивший себя в матче с «Наполи» (3:1) и вратарь лондонского «Арсенала» Давид Райя, совершивший три сейва в игре с «Порту» (1:0, по пен. 4:2).