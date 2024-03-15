Нападающий «Барселоны» Роке — о жеребьёвке 1/4 финала ЛЧ: возможно, нам не повезло

Нападающий «Барселоны» Витор Роке прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 для своей команды.

«Нам достался очень сложный соперник в Лиге чемпионов. «ПСЖ» — отличная команда с хорошими игроками. Возможно, нам не повезло, но я придерживаюсь того, что если команда претендует на победу в таком большом турнире, то она не должна выбирать себе соперника по «лёгкости», она должна сражаться с каждой. Нам нужно усердно готовиться к такому матчу», – приводит слова Роке Barca Universal.

Напомним, пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после сегодняшней жеребьёвки выглядят следующим образом:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).