Быстров: не понимаю, как Лодыгин мог попасть даже в расширенный список сборной России

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на вызов в сборную России 33-летнего голкипера греческого «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина на мартовские товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Сейчас в списке есть некоторые фамилии, которые не должны там быть. Не понимаю, как Лодыгин мог попасть даже в расширенный список. Лодыгин в лучшие годы в «Зените» не мог себя проявить. То есть Кафанов считает, что у нас в РПЛ нет вратарей сильнее Лодыгина? Я с ходу могу назвать пять голкиперов», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В окончательный список также попали следующие голкиперы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунёв («Карабах») и Александр Максименко («Спартак» Москва).

Напомним, Лодыгин дебютировал в сборной России 19 ноября 2013 года в товарищеском матче с Южной Кореей (2:1). Всего за российскую национальную команду футболист провёл 11 матчей во всех соревнованиях, восемь из которых он отыграл «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» находился в заявке сборной России на чемпионате Европы – 2016.