Ренато Гойкович: я не хотел оставаться в «Оренбурге», а не в России

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал слова спортивного директора клуба Дмитрия Андреева о том, что футболист не хотел оставаться в России.

«Нет, это не так. Я не хотел оставаться в «Оренбурге», а не в России. Я не подписал новый контракт, потому что у меня есть желание поменять команду. Пока не знаю, будет ли новый контракт в России или за границей.

С чем связано нежелание оставаться в клубе? Просто потому, что я уже четыре года в команде. Хочется сменить клуб ради новых эмоций, нового вызова. Был ли зимой интерес из России? Я дал агенту работу — найти новый клуб. И сказал, что если будет предложение, которое 100% нужно обсуждать, где уже нужно разговаривать по контракту, то пусть скажет мне. Но таких предложений не было. Ничего не получалось», — приводит слова Гойковича Sport24.

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступает с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В текущем сезоне Ренато принял участие в 19 матчах оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 20 проведённых матчах.