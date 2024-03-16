Президент «Наполи» неуважительно высказался об уходе Сарри из «Лацио»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал отставку Маурицио Сарри с должности главного тренера «Лацио».

«Это действительно шокировало меня. После первого опыта, когда вы становитесь профессионалом, вы должны взять на себя свою долю ответственности. Если вы соглашаетесь на роль тренера, вы должны довести её до конца из уважения к клубу, игрокам и болельщикам.

Слишком легко подать в отставку, это то, что делает неудачник. Я не знаю мотивов, стоящих за этим, но Лотито (президент «Лацио» – прим. «Чемпионата») не кажется агрессивным. Он имеет нужные качества, и необходимо было найти решение для команды, которую нельзя просто покинуть перед концовкой сезона», — цитирует Де Лаурентиса для Football Italia.

Маурицио Сарри – бывший тренер «Наполи». Он возглавлял команду в период c сезона-2015/16 до окончания сезона-2017/18.

Ранее «Лацио» официально объявил об отставке 65-летнего итальянского специалиста с должности главного тренера команды. Сарри возглавлял римлян с начала сезона-2021/22.

В этом сезоне «Лацио» после 28 сыгранных туров находится на 9-й позиции в таблице Серии А. В активе команды 40 очков, от идущей на четвёртом месте «Болоньи» римляне отстают на 11 очков.