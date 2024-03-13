Сарри отлично работал в «Лацио». Не смотрите на девятое место в Серии А!

Маурицио Сарри работает на уровне высших лиг Европы с 2012 года. И до 2024-го он никогда не уходил посреди сезона. У него бывали неудачи, ему случалось уходить до окончания контракта. Но – только по окончании сезона. В «Лацио» тренер не выдержал. Его команда проиграла дома «Удинезе», и специалист написал заявление.

Девятое место в Серии А и правда выглядит как провал. Провал, который как будто не перекрывают 1/8 финала Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Италии. Но насколько в этом виноват Сарри? Можно подумать, что раз он уходит сам и прямо сейчас, то понимает, что виноват. Но более достоверной кажется другая версия: Маурицио уходит не потому, что чувствует вину, а потому, что понимает: он больше ничего не может сделать.

Маурицио Сарри в «Лацио» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Списывать это решение на эмоции если и можно, то только отчасти. Как у всякого итальянца, у Сарри пылкий и бушующий темперамент, но всё же человек он довольно расчётливый. Если бы было иначе, таких резких уходов за годы карьеры у него набралось бы больше. Скорее, Маурицио понял, что дал «Лацио» всё, что мог. Раз этого недостаточно, чтобы выправить ситуацию, значит, тут полномочия Маурицио – всё, заканчиваются.

На неудачное выступление в нынешнем сезоне Серии А есть несколько существенных причин. Во-первых, летом «Лацио» потерял ключевейшего игрока – Сергея Милинковича-Савича. Да, его продажа принесла отличные деньги (€ 40 млн. – Прим. «Чемпионата»), да, на них купили сразу несколько новичков в центр поля. Но ни один из них – ни Маттео Гендузи, ни Николо Ровелла, ни Даити Камада – не заменили серба. Основным из этой тройки стал только Гендузи. Ровелла – резервист, а Камада не заиграл настолько, что мог уйти уже зимой.

Чиро Иммобиле, Луис Альберто и Фелипе Андерсон в «Лацио» Фото: Elianton/Getty Images

Во-вторых, старше стали лидеры. Чиро Иммобиле, Луис Альберто и Фелипе Андерсон не были юны и в прошлом сезоне. Но сейчас они стали на год старше. И если в случае с Альберто (31 год) и Андерсоном (скоро 31) это не очень критично, то Иммобиле, которому стукнуло 34, очень сильно сдал. У него и прошлый сезон выдался средним, а нынешний – откровенно слабый. По меркам праймового Чиро, естественно. Ему на замену за € 15 млн взяли аргентинца Валентина Кастельяноса, который год назад был хорош в «Жироне». Но сейчас он выглядит хуже стареющего и страдающего от травм Иммобиле.

Наконец, так и не утих конфликт между Сарри и президентом клуба Клаудио Лотито. Он тянулся долго, чуть ли не с 2022 года. Они ругались и по поводу селекции, и по поводу стиля игры, который не очень нравился Лотито. Сложно сказать, насколько это дестабилизировало команду, но, совершенно точно, это не нормальная ситуация. Так что этот конфликт, который то затухал, то по новой разгорался, наверняка тоже повлиял на решение тренера уйти.

Маурицио Сарри и Клаудио Лотито в «Лацио» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

При этом по результатам Сарри выдал в «Лацио» очень приличный отрезок. Пятое место в первом сезоне и второе – во втором (лучший результат клуба с 2000 года), плей-офф ЛЧ и победа над «Баварией», два четвертьфинала и полуфинал Кубка Италии. Кроме того, в «Лацио» тренер показал гибкость. Он впервые за время работы на высоком уровне отказался от «саррибола». Он понял, что такой футбол сложно поставить, когда в центре поля играют Матиас Весино и Данило Катальди, а не Жоржиньо или Миралем Пьянич.

Сарри в «Лацио» стал рациональнее. Его фирменный стиль с контролем мяча прослеживался в матчах с командами, уступающими римлянам в классе. Но по необходимости – в основном в больших матчах – лациале отказывались от мяча и на максимум выкручивали дисциплину и компактность.

Так «Лацио» выиграл в гостях у чемпионского «Наполи» в прошлом сезоне (1:0). Так выиграли в гостях у «Наполи» в сезоне нынешнем (2:1). Тогда южан тренировал Руди Гарсия, они ещё не успели развалиться. Год назад «Лацио» быстрыми атаками отхлестал «Милан» (4:0), а полтора года назад – «Интер» (3:1). Так обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов (1:0).

Из тех ресурсов, что были, Сарри выжал больше максимума. Он адаптировался, впервые в своей карьере на топ-уровне немного прогнулся под состав и дал результат. Из 2,5 сезона, что он отработал, неудачной получается только половина нынешнего. И то – с оговорками. Потому что плей-офф ЛЧ и полуфинал Кубка – это хорошо.

«Лацио» обыграл «Рому» в четвертьфинале Кубка Фото: Silvia Lore/Getty Images

Претензии (в том числе со стороны Лотито) о каком-то не том стиле? А вы попробуйте построить дом без фундамента! Как можно требовать стиль, когда у тебя и так не топовый состав, а он ещё при этом ослабевает? Один лидер ушёл, другие – стареют. Стареют и важные игроки обоймы: Педро – 36, Весино – 32. А на замену им приходят молодой Густав Исаксен из чемпионата Дании и Ровелла с Камадой, которые не вывозят.

Из-за того, что Сарри ушёл по ходу сезона, да ещё так резко, да ещё после поражения от «Удинезе», которое прибило «Лацио» к девятому месту, может остаться неприятное послевкусие. Такой уход может замылить всё хорошее, что сделал Маурицио. Но даже если будет так, к лету эта пелена наверняка рассосётся. И тогда люди поймут, что Сарри в «Лацио» не провалился. Наоборот – он был там хорош.

И тогда Сарри получит хорошие предложения. Возможно, даже интереснее «Лацио». А сам «Лацио», как в песне «Короля и Шута», поймёт, кого потерял.