Стало известно, когда Неймар восстановится после тяжёлой травмы

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что нападающий бразильской национальной команды и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар восстановится после разрыва крестообразной связки в июле-августе 2024 года.

«Мы ещё не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведём девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — приводит слова Ласмара Mundo Deportivo.

Напомним, 32-летний футболист получил травму 18 октября минувшего года во время матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Бразилии уступила уругвайской национальной команде со счётом 0:2.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.