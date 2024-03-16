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Тонали, Кайседо и Рашфорд — самые подешевевшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов английской Премьер-лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после очередного обновления.

Возглавил рейтинг дисквалифицированный из-за игры на ставках полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. На втором месте расположился полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо. На третьей строчке находится крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Топ-10 самых подешевевших игроков английской Премьер-лиги:

1. Сандро Тонали («Ньюкасл», € 40 (-20) млн).

2. Мойсес Кайседо («Челси», € 80 (-10) млн).

3. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», € 60 (-10) млн).

4. Ромео Лавиа («Челси», € 40 (-10) млн).

5. Мигель Альмирон («Ньюкасл», € 20 (-10) млн).

6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 60 (-10) млн).

7. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 30 (-10) млн).

8. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», € 25 (-10) млн).

9. Матео Ковачич («Манчестер Сити», € 30 (-8) млн).

10. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 20 (-8) млн).