Бен Уайт прокомментировал то, что забил 10000-й гол в истории «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт рассказал об эмоциях после забитого мяча в матче с «Шеффилд Юнайтед», который стал 10000-м голом в истории клуба.

«Здорово записать своё имя в историю. Это не то, что происходит часто, каждую неделю. Конечно, приятно отметиться одним выдающимся голом», – приводит слова Бена Уайта Arsenal Buzz.

Напомним, 5 марта лондонский «Арсенал» встретился с «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Бремелл Лейн». «Канониры» одержали победу во встрече со счётом 6:0. Последний гол «Арсенала» в исполнении Бена Уайта стал 10000-м в истории клуба.

На данный момент «Арсенал» возглавляет рейтинг АПЛ с 64 очками, набранными в 28 матчах. «Шеффилд Юнайтед» замыкает таблицу с 14 очками в аналогичном количестве встреч.