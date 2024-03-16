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«Манчестер Сити» готов предложить € 115 млн за игрока «Ньюкасла» Гимарайнса — AS

«Манчестер Сити» готов предложить € 115 млн за игрока «Ньюкасла» Гимарайнса — AS
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«Манчестер Сити» готов сделать предложение в размере € 115 млн за подписание 26-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «горожане» уже установили контакт с окружением бразильского футболиста с целью обсуждения его потенциального трансфера.

Сообщается, что «Манчестер Сити» рассчитывает, что он сможет заплатить € 115 млн, разбив эту сумму на три платежа.

Манкунианцы хотят приобрести дополнительного игрока на позицию опорного полузащитника для того, чтобы снизить нагрузку, приходящуюся на хавбека Родриго Эрнандеса.

Напомним, в нынешнем сезоне Гимарайнс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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