Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: наш соперник — «Реал»? Хорошо, мы попробуем ещё раз

Гвардиола: наш соперник — «Реал»? Хорошо, мы попробуем ещё раз
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Соперником английского клуба стал мадридский «Реал», с которым «горожане» встречались в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ.

«Реал» – жестокий соперник. Но «Барселона» была бы такой же. «Бавария», «Арсенал», «Атлетико» – тоже. Это действительно жёсткая конкуренция. Вот почему я подумал: «Наш соперник — «Реал»? Хорошо, мы попробуем ещё раз». Вот и всё», – приводит слова Гвардиолы в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.

Материалы по теме
«Надоели шары. Одни и те же команды!» В «Сити» бесятся из-за жеребьёвки ЛЧ
«Надоели шары. Одни и те же команды!» В «Сити» бесятся из-за жеребьёвки ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android