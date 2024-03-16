Гвардиола: наш соперник — «Реал»? Хорошо, мы попробуем ещё раз

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Соперником английского клуба стал мадридский «Реал», с которым «горожане» встречались в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ.

«Реал» – жестокий соперник. Но «Барселона» была бы такой же. «Бавария», «Арсенал», «Атлетико» – тоже. Это действительно жёсткая конкуренция. Вот почему я подумал: «Наш соперник — «Реал»? Хорошо, мы попробуем ещё раз». Вот и всё», – приводит слова Гвардиолы в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.