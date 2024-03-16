Захарян прокомментировал свой дебютный гол за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свой первый забитый мяч в составе испанской команды.

«Я очень рад победе и своему первому голу. Я очень много работал, считаю, что я улучшил свою игру. Очень рад, что забил свой первый гол. Надеюсь, их будет больше впереди. Наша задача — играть в еврокубках, и мы сделаем всё возможное, чтобы попасть туда», – приводит слова Захаряна пресс-служба команды.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский клуб в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.