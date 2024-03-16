Сборная Италии опубликовала состав на мартовские матчи Евро-2024

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Сборная Италии объявила состав на товарищеские матчи с национальными командами Венесуэлы и Эквадора. Встречи состоятся 22 и 24 марта соответственно.

Вратари: Карнесекки («Аталанта»), Доннарумма («ПСЖ»), Мерет («Наполи»), Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Ачерби («Интер»), Бастони («Интер»), Белланова («Торино»), Буонджорно («Торино»), Камбьязо («Ювентус»), Дармиан («Интер»), Ди Лоренцо («Наполи»), Димарко («Интер»), Скальвини («Аталанта»), Удоджи («Тоттенхэм»)

Полузащитники: Барелла («Интер»), Бонавентура («Фиорентина»), Фолоруншо («Верона»), Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Локателли («Ювентус»), Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Кьеза («Ювентус»), Лукка («Удинезе»), Орсолини («Болонья»), Распадори («Наполи»), Ретеги («Дженоа»), Дзакканьи («Лацио»), Дзаньоло («Астон Вилла»).