Миранчук вошёл в тройку самых дорогих игроков из стран бывшего СССР, выступающих в Серии А

Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, выступающих в чемпионате Италии.
Данный рейтинг возглавил крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. На втором месте расположился хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский. На третьей строчке находится российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Топ-10 самых дорогих игроков Серии А из стран постсоветского пространства:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия — € 80 млн).
2. Руслан Малиновский («Дженоа», Украина — € 10 млн).
3. Алексей Миранчук («Аталанта», Россия — € 9 млн).
4. Генрих Мхитарян («Интер», Армения — € 6 млн).
5. Эльдор Шомуродов («Кальяри», Узбекистан — € 5 млн).
6. Саба Сазонов («Торино», Грузия — € 3 млн).
7. Гвидас Гинейтис («Торино», Литва — € 2 млн).
8. Виктор Коваленко («Эмполи», Украина — € 1,7 млн).
9. Георгий Квернадзе («Фрозиноне», Грузия — € 800 тыс.).
10. Саба Гогличидзе («Эмполи», Грузия — € 300 тыс.).