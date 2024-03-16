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Миранчук вошёл в тройку самых дорогих игроков из стран бывшего СССР, выступающих в Серии А

Миранчук вошёл в тройку самых дорогих игроков из стран бывшего СССР, выступающих в Серии А
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Интернет-портал Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, выступающих в чемпионате Италии.

Данный рейтинг возглавил крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. На втором месте расположился хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский. На третьей строчке находится российский атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А из стран постсоветского пространства:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи», Грузия — € 80 млн).

2. Руслан Малиновский («Дженоа», Украина — € 10 млн).

3. Алексей Миранчук («Аталанта», Россия — € 9 млн).

4. Генрих Мхитарян («Интер», Армения — € 6 млн).

5. Эльдор Шомуродов («Кальяри», Узбекистан — € 5 млн).

6. Саба Сазонов («Торино», Грузия — € 3 млн).

7. Гвидас Гинейтис («Торино», Литва — € 2 млн).

8. Виктор Коваленко («Эмполи», Украина — € 1,7 млн).

9. Георгий Квернадзе («Фрозиноне», Грузия — € 800 тыс.).

10. Саба Гогличидзе («Эмполи», Грузия — € 300 тыс.).

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