Симеоне – о Депае: я давно говорил, что он нам нужен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре испанского форварда клуба Мемфиса Депая.

«Мемфис Депай – отличный игрок. Я давно говорил, что он нам нужен. Сейчас у него стабильная игра без травм, и мы действительно нуждаемся в нем. Против «Интера» он вышел сильным, заряженным, и внес значимый вклад в игру», – приводит слова Симеоне Atletico Universe.

В этом сезоне Мемфис Депай провел 26 матчей, в которых забил девять мячей и записал на свой счет две голевые передачи. В последней игре «Атлетико Мадрид» встретился с итальянским «Интером» в 1/8 Лиге чемпионов. Мемфис Депай отличился голом, сравнившим счет по итогу двух матчей. Также испанец забил в серии пенальти. На данный момент мадридский «Атлетико» располагается на четвертой строчке таблицы Ла Лиги с 55 очками в 28 встречах.