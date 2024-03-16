Билялетдинов: «Зенит» уже не упустит своё

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Ивича уволили из «Краснодара». Можно говорить о том, что «Зенит» – безоговорочный лидер? Да и другие клубы тоже выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже всё. «Динамо»? По последнему матчу с «Зенитом», там тоже разница была существенная. Думаю, «Зенит» уже не упустит своё», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, после 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Идущий на втором месте «Краснодар» отстаёт от петербургского клуба на одно очко, а занимающее третью строчку «Динамо» – на два. «Зенит» выигрывал чемпионат России на протяжении пяти последних сезонов.