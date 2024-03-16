Вратарь «Динамо» Лещук: наверное, на стадионе «Зенита» самая угнетающая атмосфера

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение бело-голубых от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра 13 марта прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Согласен ли, что на стадионе «Зенита» — самая угнетающая атмосфера для команды соперника? Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу. Наших фанатов в Санкт-Петербург 300 человек приехало», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.