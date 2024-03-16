Тренер «Барселоны» Хави – о матче с «ПСЖ» в ЛЧ: на нашей стороне история

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что «Пари Сен-Жермен», вероятно, является фаворитом из-за трансферов, которые они совершили… Но помните, что на нашей стороне история с большим количеством трофеев Лиги чемпионов.

Я уверен, что мы сможем конкурировать, мы сделаем все возможное», – приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Твиттер).

15 марта в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в которой определились пары 1/4 турнира. «Барселоне» предстоит встретиться с «ПСЖ». Первый матч между командами пройдет 10 апреля, ответная игра состоится 16 апреля. Действующим чемпионом турнира является английский «Манчестер Сити».