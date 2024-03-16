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«Осасуна» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Ла Лиги

«Осасуна» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Осасуна»: Эррера, Катена, Унай Гарсия, Эррандо, Аресо, Мохика, Торро, Монкайола, Гомес, Арнаис, Будимир.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Менди, Рюдигер, Тчуамени, Камавинга, Кроос, Вальверде, Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Реал» заработал 69 очков и располагается на первой строчке.

Турнирная таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
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