«Осасуна» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Осасуна»: Эррера, Катена, Унай Гарсия, Эррандо, Аресо, Мохика, Торро, Монкайола, Гомес, Арнаис, Будимир.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Менди, Рюдигер, Тчуамени, Камавинга, Кроос, Вальверде, Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Реал» заработал 69 очков и располагается на первой строчке.