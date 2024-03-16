«Осасуна» — «Реал»: Винисиус Жуниор открыл счёт на четвёртой минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
2-й тайм
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4' 1:1 Будимир – 7' 1:2 Карвахаль – 18'
На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Алехандро Катена, оставшись последним защитником, ошибся под прессингом Винисиуса. Бразилец убежал один на один с голкипером и катнул мяч низом ему в противоход.
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. «Реал» после аналогичного количества туров Ла Лиги заработал 69 очков и располагается на первой строчке.
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