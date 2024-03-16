«Осасуна» — «Реал»: Винисиус Жуниор открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра проводится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Алехандро Катена, оставшись последним защитником, ошибся под прессингом Винисиуса. Бразилец убежал один на один с голкипером и катнул мяч низом ему в противоход.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. «Реал» после аналогичного количества туров Ла Лиги заработал 69 очков и располагается на первой строчке.