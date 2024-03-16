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«Как я ненавижу это всё!» Карпукас рассказал о нагрузках на сборах в «Локомотиве»

«Как я ненавижу это всё!» Карпукас рассказал о нагрузках на сборах в «Локомотиве»
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о нагрузках на прошедших зимних учебно-тренировочных сборах красно-зелёных.

«Первые пять дней я возвращался после первой тренировки, как раз после утреннего бега, я приходил, ложился на обеденный сон. Иногда из-за того, что перебегал, не мог уснуть, потому что я весь на стрессе, вся нервная система чуть-чуть возбуждена. Мне даже не удавалось уснуть, а уже надо было бежать на вторую тренировку. Когда подходил третий день, ты понимаешь, что ты уже устал, а тут ещё тяжелее работа…

Самое трудное, это когда ты бежишь, остаётся буквально всего ничего, два круга, а ты понимаешь, что у тебя сил нет, глаза закрыл и побежал уже «на чувстве». Когда раздаётся этот свисток, ты думаешь: «Как я ненавижу это всё!», но всё равно продолжаешь бежать, потому что понимаешь, что это фундамент успеха», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Напомним, в текущем сезоне Карпукас провёл за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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