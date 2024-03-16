Голы Влашича и сына Мальдини помогли «Торино» и «Монце» победить в матчах Серии А

Сегодня, 16 марта, прошли матчи 29-го тура итальянской Серии А. «Торино» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0, «Монца» была сильнее «Кальяри» (1:0), а «Лечче» в гостях одолел «Салернитану» (1:0).

Туринский коллектив победил команду из Удине благодаря голам колумбийского нападающего Дувана Сапаты и хорватского полузащитника Николы Влашича, который в своё время выступал за московский ЦСКА. Результативными передачами отметились Мергим Войвода и тот же Сапата.

«Монце» хватило одного забитого мяча для победы. Его автором стал 22-летний полузащитник Даниэль Мальдини, сын легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини.

В более поздний временной слот играли «Салернитана» и «Лечче». И тут тоже был забит лишь один мяч. «Лечче» одержал победу благодаря автоголу защитника «Салернитаны» Норберта Дьёмбера.