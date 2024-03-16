Голы Влашича и сына Мальдини помогли «Торино» и «Монце» победить в матчах Серии А

Сегодня, 16 марта, прошли матчи 29-го тура итальянской Серии А. «Торино» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0, «Монца» была сильнее «Кальяри» (1:0), а «Лечче» в гостях одолел «Салернитану» (1:0).
Туринский коллектив победил команду из Удине благодаря голам колумбийского нападающего Дувана Сапаты и хорватского полузащитника Николы Влашича, который в своё время выступал за московский ЦСКА. Результативными передачами отметились Мергим Войвода и тот же Сапата.
«Монце» хватило одного забитого мяча для победы. Его автором стал 22-летний полузащитник Даниэль Мальдини, сын легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини.
В более поздний временной слот играли «Салернитана» и «Лечче». И тут тоже был забит лишь один мяч. «Лечче» одержал победу благодаря автоголу защитника «Салернитаны» Норберта Дьёмбера.
- 16 марта 2024
-
23:51
-
23:49
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:40
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:05
-
19:52
-
19:44