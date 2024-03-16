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Голы Влашича и сына Мальдини помогли «Торино» и «Монце» победить в матчах Серии А

Голы Влашича и сына Мальдини помогли «Торино» и «Монце» победить в матчах Серии А
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Сегодня, 16 марта, прошли матчи 29-го тура итальянской Серии А. «Торино» обыграл «Удинезе» со счётом 2:0, «Монца» была сильнее «Кальяри» (1:0), а «Лечче» в гостях одолел «Салернитану» (1:0).

Туринский коллектив победил команду из Удине благодаря голам колумбийского нападающего Дувана Сапаты и хорватского полузащитника Николы Влашича, который в своё время выступал за московский ЦСКА. Результативными передачами отметились Мергим Войвода и тот же Сапата.

Италия - Серия А . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 2
Торино
Турин
0:1 Сапата – 10'     0:2 Влашич – 53'    

«Монце» хватило одного забитого мяча для победы. Его автором стал 22-летний полузащитник Даниэль Мальдини, сын легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини.

Италия - Серия А . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Мальдини – 41'    

В более поздний временной слот играли «Салернитана» и «Лечче». И тут тоже был забит лишь один мяч. «Лечче» одержал победу благодаря автоголу защитника «Салернитаны» Норберта Дьёмбера.

Италия - Серия А . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
0 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Дьёмбер – 17'    
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