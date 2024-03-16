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«Штутгарт» в гостях разгромил «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги

«Штутгарт» в гостях разгромил «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Гости одержали победу в матче со счётом 3:0.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Мийо – 16'     0:2 Гирасси – 45+1'     0:3 Левелинг – 68'    

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо. Ему ассистировал Дениз Ундав. На 45+1-й минуте гол забил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси также с передачи Дениза Ундава. На 68-й третий мяч в составе гостей забил нападающий Джейми Левелинг.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очка за 26 матчей. «Хоффенхайм» находится на восьмом месте, заработав 33 очка.

Турнирная таблица Бундеслиги
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