«Штутгарт» в гостях разгромил «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги

Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Гости одержали победу в матче со счётом 3:0.

На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо. Ему ассистировал Дениз Ундав. На 45+1-й минуте гол забил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси также с передачи Дениза Ундава. На 68-й третий мяч в составе гостей забил нападающий Джейми Левелинг.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очка за 26 матчей. «Хоффенхайм» находится на восьмом месте, заработав 33 очка.