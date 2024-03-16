«Штутгарт» в гостях разгромил «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
Поделиться
Завершился матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман. Гости одержали победу в матче со счётом 3:0.
Германия - Бундеслига . 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Мийо – 16' 0:2 Гирасси – 45+1' 0:3 Левелинг – 68'
На 16-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо. Ему ассистировал Дениз Ундав. На 45+1-й минуте гол забил нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси также с передачи Дениза Ундава. На 68-й третий мяч в составе гостей забил нападающий Джейми Левелинг.
«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очка за 26 матчей. «Хоффенхайм» находится на восьмом месте, заработав 33 очка.
Комментарии
- 16 марта 2024
-
23:51
-
23:49
-
23:32
-
23:29
-
23:19
-
23:12
-
23:11
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:36
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:40
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:00
-
20:53
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:05
-
19:52
-
19:44