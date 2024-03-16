Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала»

«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Сантьяго – 33'    

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте. С передачи экс-игрока «Барселоны» Илаша Мориба отличился полузащитник Йеллу Сантьяго.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После этой победы «Хетафе» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды стало 38 очков. «Жирона» осталась второй с 62 очками и не смогла сократить отставание от лидирующего в Ла Лиге «Реала» (72).

Турнирная таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android