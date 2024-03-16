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Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед»

Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед»
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Сегодня, 16 марта, состоялся очередной матч МЛС, в котором встречались «Ди-Си Юнайтед» и «Интер Майами». Команды играли на стадионе в Вашингтоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

США - Major League Soccer . МЛС
16 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Страуд – 14'     1:1 Кампана – 24'     1:2 Суарес – 72'     1:3 Суарес – 85'    
Удаления: Сантуш – 90' / нет

На 14-й минуте полузащитник Джаред Страуд с передачи поляка Матеуша Клиха вывел хозяев вперёд. Однако уже через десять минут гости смогли сравнять счёт. Отличился эквадорский нападающий Леонардо Кампана. На 72-й минуте уругвайский форвард «Интера» Луис Суарес сделал счёт 2:1 в пользу своей команды. А на 85-й минуте 37-летний нападающий оформил дубль.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси не принимал участия в матче.

На данный момент после пяти матчей в МЛС «Интер Майами» с десятью очками располагается на первом месте Восточной конференции. В активе «Ди-Си Юнайтед» пять очков после четырёх игр и седьмая строчка в таблице.

Турнирная таблица МЛС
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