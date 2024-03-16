Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это успех». Тренер «Барселоны» Хави — о решении использовать Кристенсена в полузащите

«Это успех». Тренер «Барселоны» Хави — о решении использовать Кристенсена в полузащите
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение использовать датчанина Андреаса Кристенсена на позиции опорного полузащитника. Напомним, ранее футболист играл в центре обороны.

«Идея попробовать там Андреаса была хорошей. Ему это нравится, и он даёт нам много баланса, много спокойствия, он не теряет мяч, всегда хорошо расположен, выигрывает физические дуэли, что очень важно в этой области, особенно в Лиге чемпионов. Он всё лучше владеет мячом, смотрит вперёд, смелеет, и я думаю, что это потому, что его уверенность в себе растет. Это успех», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. По ходу нынешнего сезона Хави стал использовать датчанина в полузащите из-за проблем в опорной зоне.

Материалы по теме
Хави рассказал, почему «Барселона» отпустила Гризманна в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android