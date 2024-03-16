«Это успех». Тренер «Барселоны» Хави — о решении использовать Кристенсена в полузащите

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение использовать датчанина Андреаса Кристенсена на позиции опорного полузащитника. Напомним, ранее футболист играл в центре обороны.

«Идея попробовать там Андреаса была хорошей. Ему это нравится, и он даёт нам много баланса, много спокойствия, он не теряет мяч, всегда хорошо расположен, выигрывает физические дуэли, что очень важно в этой области, особенно в Лиге чемпионов. Он всё лучше владеет мячом, смотрит вперёд, смелеет, и я думаю, что это потому, что его уверенность в себе растет. Это успех», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. По ходу нынешнего сезона Хави стал использовать датчанина в полузащите из-за проблем в опорной зоне.