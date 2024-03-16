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Карпин рассказал, когда Захарян, Головин и Кузяев прибудут в расположение сборной России

Карпин рассказал, когда Захарян, Головин и Кузяев прибудут в расположение сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда игроки Арсен Захарян, Александр Головин и Далер Кузяев прибудут в расположение национальной команды.

«Арсен Захарян должен ночью прибыть в расположение сборной, а остальные наши легионеры — Кузяев и Головин — уже после тура в своих чемпионатах. Игравшие 14 марта в Кубке России футболисты «Локомотива» и «Спартака» не участвовали в общей тренировке. Она была больше втягивающей», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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