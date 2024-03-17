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Кулушевски — о Роналду: он усердно работал в «Юве», хотя ему уже нечего было доказывать

Кулушевски — о Роналду: он усердно работал в «Юве», хотя ему уже нечего было доказывать
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деян Кулушевски, ранее выступавший за туринский «Ювентус», поделился воспоминаниями о нападающем Криштиану Роналду.

«Криштиану? Ну и парень. После тренировки все сидели в своих телефонах, но только не он. Было видно, как он усердно работает, как сильно он этого хочет, хотя ему уже нечего было доказывать. Скажу честно, я никогда не был из тех, кто просит партнёров по команде об одолжениях, но я попросил Криштиану расписаться на его футболке и подарил её своей маме.

Пятью годами ранее мы говорили о том, что я должен вернуться в Швецию, может быть, найти нормальную работу. А теперь я играл с одним из величайших футболистов всех времён», — приводит слова Кулушевски The Players Tribune.

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