«Атлетик» обыграл «Алавес» в матче 29-го тура Ла Лиги

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий басков Горка Гурусета. Ему ассистировал нападающий Нико Уильямс. На 37-й минуте Горка Гурусета оформил дубль. Отметим, что на 31-й минуте игрок гостей Луис Риоха не реализовал пенальти.

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«Атлетик» занимает третье место в турнирной таблице Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Алавес» находится на 13-м месте, заработав 32 очка.