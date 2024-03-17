«Порту» обыграл «Визелу» и сократил отставание от лидирующего «Спортинга» до 4 очков

Закончился матч 26-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» принимал «Визелу». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 17-й минуте счёт открыли футболисты «Визелы» благодаря автоголу португальского защитника хозяев Пепе. Во втором тайме на 55-й минуте португальский форвард «Порту» Шику Консейсау сравнял счёт в матче. На 68-й минуте бразильский крайний защитник Пепе вывел хозяев вперёд, забив с передачи нападающего Дэнни Намасо. На 77-й минуте бразильский нападающий Эванилсон упрочил преимущество хозяев, забив третий мяч. Подвёл итог встречи на 89-й минуте испанский форвард Антонио Мартинес.

Отметим, что на 49-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён полузащитник гостей Матиас Лакава.

Таким образом, «Порту» с 58 очками остался на третьей строчке, отставая от лидирующего «Спортинга» на четыре очка. «Визела» после поражения осталась внизу таблицы, занимая 17-е место с 21 очком, отставая от зоны стыковых матчей за сохранение прописки в чемпионате Португалии на два очка.

В следующем туре «Порту» отправится в гости к «Эшторилу». «Визела» же проведёт домашнюю игру с командой «Каза Пия». Обе встречи пройдут 30 марта.

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